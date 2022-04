Ιρπίν: Οδοιπορικό στα ερείπια μιας πόλης μετά την καταστροφική επιδρομή των Ρώσων

Οι τελευταίοι επιζώντες από τα ερείπια της πόλης Ιρπίν έχουν μόνο μια λέξη για να περιγράψουν τους ηττημένους Ρώσους στρατιώτες μετά από μια από τις κρίσιμες μάχες του πολέμου στην Ουκρανία: «φασίστες».

Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο Μπογντάν, 58 ετών, με θυμό, καθώς βγάζει βόλτα τον σκύλο του με τον φίλο του στο έρημο κέντρο αυτής της πόλης στα περίχωρα του Κιέβου, που δεν βομβαρδίστηκε για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα.

Ο φίλος του γνέφει και συμφωνεί.

«Κάθε 20 με 30 δευτερόλεπτα, ακούγαμε πυρά όλμων. Και ούτω καθεξής όλη την ημέρα. Απλά μια καταστροφή», είπε αυτός ο εργαζόμενος σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που επισκέφτηκαν την πόλη χθες Παρασκευή.

DEATH TOLL IN UKRAINE: Ukraine’s resistance in the Kyiv suburb of Irpin has driven back the Russians — but the cost is human lives, both Ukrainian and Russian. https://t.co/01lEiipapo pic.twitter.com/81AeSQasdr — CBS Mornings (@CBSMornings) April 1, 2022

Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου η πόλη ήταν ένα καλοδιατηρημένο προάστο μέσα στο πευκοδάσος στις βορειοδυτικές παρυφές της πρωτεύουσας. Σήμερα μια ακατοίκητη, έρημη περιοχή, που η Μόσχα την βομβάρδισε και την ήθελε να την καταλάβει για την «αποναζιστικοποιήσει».

Το Ιρπίν, στα βορειοδυτικά προάστια του Κιέβου αντιστάθηκε στη ρωσική εισβολή με όλες του τις δυνάμεις, μπλοκάροντας δρόμους, εμποδίζοντας τη διέλευση για την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων προς το Κίεβο, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά.

Η πόλη, της οποίας τα κάποτε καταπράσινα πάρκα είναι γεμάτα πτώματα, είναι τώρα και πάλι υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Τα ρωσικά στρατεύματα αποσύρθηκαν ταχέως από τα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Ήταν μια πύρρειος νίκη που έκανε την πόλη αγνώριστη. Σχεδόν όλα τα κτίρια καταστράφηκαν. Ο βομβαρδισμός ανατίναξε τεράστια κομμάτια μοντέρνων πολύχρωμων κτιρίων.

Οι ομιχλώδεις δρόμοι είναι απόκοσμα άδειοι, όπου μόνο αδέσποτα σκυλιά και κοράκια θροΐζουν. Τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων είναι σπασμένα.

«Είναι μια αποκάλυψη», λέει ένας Ουκρανός στρατιώτης που κάνει ωτοστόπ στην έρημη πόλη.

Putin’s troops were destroyed, expelled, and/or forced to retreat in town after town in Kyiv region following an incredible effort by Ukrainian forces. Now, as Ukraine reclaims that territory, new images show the devastation caused by Russian occupation. This is Irpin. 🎥 @MVS_UA pic.twitter.com/iKJa8Le2oy — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 1, 2022

«Αγαπώ το Ιρπίν»

Η πόλη Ίρπιν είχε ήδη ενσαρκώσει τη φρίκη του πολέμου στις πρώτες μέρες της εισβολής του Πούτιν, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήθελε να «αποστρατιωτικοποιήσει και να αποναζιστικοποιήσει» την Ουκρανία.

Εικόνες νεκρών μελών μιας οικογένειας από μια οβίδα καθώς προσπαθούσαν να φύγουν και χιλιάδες άνθρωποι που είχαν καταφύγει κάτω από μια κατεστραμμένη γέφυρα, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Για τρεις εβδομάδες, τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν πρόσβαση σε αυτήν μετά τον θάνατο ενός Αμερικανού δημοσιογράφου, με τις ουκρανικές αρχές να λένει ότι είναι πολύ επικίνδυνο να πάει κάποιος στην πόλη.

Στο κέντρο αυτής σήμερα, κοντά σε μια πινακίδα «Αγαπώ το Ιρπίν» που περιβάλλεται από μια κόκκινη καρδιά, οι λίγοι κάτοικοι της πόλης που απέμειναν λένε πώς επέζησαν για περισσότερο από έναν μήνα αδιάκοπων βομβαρδισμών.

«Κρυβόμασταν στα υπόγεια. Πέταγαν ρουκέτες Grad, όλμους και οβίδες αρμάτων μάχης», είπε ο Μπογκντάν, ο οποίος ζήτησε να κατονομαστεί μόνο με το μικρό του όνομα. «Η γυναίκα μου και εγώ δεχθήκαμε πυρά όλμων δύο φορές. Αλλά είμαστε ζωντανοί και υγιείς».

Περιπλανώμενος σε έναν δρόμο αποκλεισμένο από μέρη απανθρακωμένου τσιμέντου, ο Βίκτορ Κουτσέρουκ ζητά τσιγάρα.

«Μόλις ακούγαμε πυρά τρέχαμε αμέσως στα λαγούμια μας», είπε ο 51χρονος. «Λάμπες πολυελαίου έπεσαν από τις εκρήξεις. Κατά τους βομβαρδισμούς καθόμασταν σπίτι, στη γωνία, όπου οι τοίχοι είναι πιο παχείς».

Ένα νέο συγκρότημα κατοικιών με μια μεγάλη πινακίδα που λέει «Ιρπίν, πλούσια πόλη» φέρει τα σημάδια βομβαρδισμών και δύο διαμερίσματα εκεί έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Παιδικές χαρές με εγκαταλελειμμένα παιδικά μοτοποδήλατα είναι καλυμμένα στα μπάζα.

Οι διασώστες εξακολουθούν να μαζεύουν νεκρούς για να βάλουν σε σακούλες, προτού τους μεταφέρουν μέσω της γέφυρας που έχει εκραγεί που συνδέει την πόλη με το Κίεβο.

Αυτή η γέφυρα είναι καλυμμένη με δεκάδες καμένα, γεμάτα σφαίρες και εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, τα οποία οι διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν.

Ακρωτηριασμένα πόδια

Τις τελευταίες ημέρες, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν «απελευθερώσει» μια σειρά από κατεχόμενες από τη Ρωσία πόλεις και χωριά κοντά στην πρωτεύουσα, αφού η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις επιχειρήσεις της στο Κίεβο.

Η ρωσική απόσυρση φαίνεται τώρα να επιταχύνεται, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, επειδή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα προετοιμάζεται να εξαπολύσει επίθεση στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου καταμέτρησαν τουλάχιστον 13 κατεστραμμένα ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα γύρω από το χωριό Ντμίτριβκα, πέντε χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ιρπίν.

Τουλάχιστον τρία απανθρακωμένα πτώματα Ρώσων στρατιωτών βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια μιας συνοδείας οκτώ αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων.

Ένα ακρωτηριασμένο πόδι φαινόταν δίπλα σε ένα όχημα.

Ρωσικές στρατιωτικές στολές και προσωπικά είδη σκορπισμένα στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου ενός βιβλίου σε ρωσική μετάφραση, δεμένο με κόκκινο δέρμα. Βιβλίο του Βρετανού ιστορικού του 18ου αιώνα, Έντουαρντ Γκίμπον: "Ιστορία της παρακμής και της πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας" ("History of the Decline and Fall of the Roman Empire").

Η Οξάνα Φουρμάν, 47 ετών, δείχνει μια τεράστια τρύπα, που πιθανότατα προκλήθηκε από ρωσική στρατιωτική οβίδα πριν από δύο ημέρες, στην κουζίνα της. Ένα ρωσικό τανκ έπεσε στον τοίχο του κήπου της, προκαλώντας την κατάρρευσή του.

«Ακούστηκε ένα τρελό βουητό, ο θόρυβος των οχημάτων, τα πάντα έτρεμαν. Και μετά οβίδες και ξανά οβίδες», είπε, λέγοντας ότι κατέφυγε στο κελάρι ενός γείτονα.

Στο Ιρπίν, όπου οι αρχές ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον 200 άμαχοι σκοτώθηκαν, οι κάτοικοι παίρνουν κουράγιο από την νίκη της Ουκρανίας στην μάχη για την πόλη τους.

«Ανακτήσαμε το Ιρπίν, έχουμε ανακτήσει πολλά πράγματα, αλλά ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει», είπε με στόμφο ο Μπογντάν.