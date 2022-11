Ισημερινός: Νέα φονικά επεισόδια παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 2 επαρχίες

Η χώρα του Ισημερινού σαρώνεται από κύμα βίαιων εγκλημάτων αποδιδόμενο σε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, και παρά την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» που κήρυξε ο πρόεδρος του Ισημερινού σε δύο επαρχίες.

Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν την Τετάρτη στη φυλακή Γουάγιας 1 στη Γουαγιακίλ, ανέφερε η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων (SNAI). «Μέλη συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος προκάλεσαν ταραχές» στη γιγαντιαία φυλακή, εξήγησε η υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στρατιωτικοί είχαν στραμμένες τις κάννες των τουφεκιών τους προς το εσωτερικό της φυλακής, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου.

Οι δύο χθεσινοί θάνατοι προστέθηκαν σε αυτούς έξι ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε αστυνομικών, από την Τρίτη σε σειρά επιθέσεων με εκρηκτικά και πυροβόλα όπλα εναντίον αστυνομικών τμημάτων, πρατηρίων καυσίμων και νοσοκομείου στη Γουαγιακίλ, που αποτελεί ένα μεγάλο λιμάνι 2,8 εκατ. κατοίκων.

SOS #Guayaquil, mad rioting, further bomb explosions. We need international attention on this.



We've got three hours to curfew and mayhem is upon us.



1) Public transport refusing to stop

2) 3) Mall and street rioting#Guayakill#Ecuador pic.twitter.com/MtBmadMjj9