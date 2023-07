Ισημερινός: Νεκροί 31 κρατούμενοι από βίαια επεισόδια στη φυλακή της Γουαγιακίλ

Η νέα ανάφλεξη της βίας σε φυλακή του Ισημερινού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 31 εγκλείστους και είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 14 άνθρωποι από το Σάββατο· ανάμεσα σε αυτούς τους τελευταίους είναι αστυνομικός, ένας από τους 2.700 ένστολους που αναπτύχθηκαν προχθές Δευτέρα στο κέντρο κράτησης για να αποκατασταθεί η τάξη.

«Επιβεβαιώνεται ο θάνατος 31 κρατουμένων στις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα από το Σάββατο» στη φυλακή της Γουαγιακίλ, γνωστής επίσης ως Γουάγιας 1, ανέφερε η γενική εισαγγελία μέσω X (του πρώην Twitter). «Ακόμη 11 άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένου αστυνομικού) τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Οι Αρχές έκαναν λόγο ως χθες για έξι νεκρούς εγκλείστους στα επεισόδια που ξέσπασαν την Κυριακή στη φυλακή της οικονομικής πρωτεύουσας του Ισημερινού, στο δυτικό τμήμα της χώρας, το μεγάλο λιμάνι που συγκαταλέγεται στις πόλεις που πλήττονται περισσότερο από τη βία των συμμοριών, καθώς έχει μετατραπεί σε κόμβο διακίνησης ναρκωτικών.

Ένα από τα θύματα αποκεφαλίστηκε, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο, στο οποίο γίνεται επίσης λόγος για χρήση όπλων στα επεισόδια.

🚨#BREAKING: Explosion reported at Litoral prison in Guayaquil, #Ecuador, after riot’s which has killed at least six people since Sunday pic.twitter.com/nwWnd96XBT