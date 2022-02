Ισημερινός: Τουλάχιστον 27 νεκροί από τις πλημμύρες

Οι πλημμύρες και η φονική κατολίσθηση που έπληξαν το Κίτο στην αρχή της εβδομάδας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 53, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι Αρχές του Ισημερινού, οι οποίες αναζητούν ακόμη δύο κατοίκους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Έχουμε 27 νεκρούς και 53 τραυματίες», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλεια, ο Γκίδο Νούνιες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε στη λεωφόρο Λα Γκάσκα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, που υπέστη σφοδρό πλήγμα τη Δευτέρα.

«Με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έφθασαν σε εμάς, δύο άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται», πρόσθεσε.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 25 νεκρούς, 48 τραυματίες και 6 αγνοούμενους.

Terrible floods in #Quito , Ecuador. 😢 #ClimateCrisis . No place is "safe" any more. via @RichardIntriago pic.twitter.com/DDZLq3GqvI

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνέχιζαν χθες Παρασκευή τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν θύματα σε ό,τι απέμεινε από γήπεδο όπου διεξαγόταν αγώνας βόλεϊ, το οποίο κατάπιε γιγάντια κατολίσθηση λάσπης. Εκεί χάθηκαν οι περισσότερες ζωές.

Στο γήπεδο βρισκόταν πλήθος ανθρώπων, αθλητές και θεατές, όταν το χτύπησαν δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λάσπης, βράχων και συντριμμιών, που κατέβηκαν με βία από τις πλαγιές του ηφαιστείου Πιτσίντσα.

Τη Δευτέρα καταρρακτώδεις βροχές, οι σφοδρότερες της τελευταίες εικοσαετίας, σφυροκόπησαν την πρωτεύουσα του Ισημερινού για σχεδόν 17 ώρες. Σημειώθηκε κατακρήμνιση-ρεκόρ, σχεδόν 75 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι προβλέψεις έκαναν λόγο για όχι περισσότερα από 2.

This is how the La Comuna sector in #Quito looks now after the flood. At the moment, 18 dead are known, many cannot be found. #Ecuador #flood #flooding #floods #FlashFlood #heavyrain #HeavyRains #tormenta #thunderstorm #rainfall #alluvione #lluvias #lluvia #chuvas #aluvión pic.twitter.com/5IIvp4QShr