Ισπανία: Έξι νεκροί και δύο τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε ποτάμι της Γαλικίας

Συνολικά έξι νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της πτώσης ενός λεωφορείου σε ποτάμι από γέφυρα στη Γαλικία, στη βορειοδυτική Ισπανία.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει με επτά επιβαίνοντες από την πόλη Λούγο στις 19:45 (τοπική ώρα) με προορισμό το λιμάνι του Βίγο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το λεωφορείο κατέληξε στα νερά του ποταμού.

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί και 2 οι τραυματίες από την πτώση του λεωφορείου. Σύμφωνα με τις αρχές, στο όχημα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα. Δύο εντοπίστηκαν ζωντανοί: ο οδηγός και μια επιβάτιδα, που νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Οι υπόλοιποι έξι επιβάτες σκοτώθηκαν.

Watch: At least three people died overnight after a bus plunged into a river while crossing a bridge in Spain’s northwestern #Galicia region, the emergency services say.https://t.co/DXKBRUcBSX pic.twitter.com/o4jglLlgQP