Ισπανία: Επιστολή-βόμβα και στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μαδρίτη - Έφτασαν τις έξι

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μαδρίτη έλαβε μια επιστολή παρόμοια με τους πέντε επικίνδυνους φακέλους που εστάλησαν στην ουκρανική πρεσβεία στην Ισπανία και σε άλλους στόχους στη χώρα, μετέδωσε την Πέμπτη το μεσημέρι το τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta.

Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε το δημοσίευμα.

👮🚨🚓🇺🇸🏴‍☠️💥🇪🇸 A package, presumably with explosives, was found at the US Embassy in Madrid According to media reports, the building is cordoned off, an inspection is being carried out. pic.twitter.com/ki1uwsoWF8

Τι έχει προηγηθεί

Τις τελευταίες μέρες έχουν βρεθεί πέντε παγιδευμένες επιστολές σε υπουργεία της χώρας, αλλά και στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη. Ο παραλήπτης ενός εκ των προαναφερόμενων φακέλων ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι «φάκελος που περιείχε πυροτεχνικό υλικό» και απευθυνόταν «στον πρόεδρο της κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ (…) εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της προεδρίας της κυβέρνησης στις 24 Νοεμβρίου».

Την Τετάρτη, ένας εργαζόμενος στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη τραυματίστηκε ελαφρά από την έκρηξη επιστολής - βόμβας, ο παραλήπτης της οποίας ήταν ο πρέσβης, γεγονός που ώθησε το Κίεβο να ζητήσει την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλες τις διπλωματικές του αποστολές.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 13:00 (τοπική ώρα - 14:00 ώρα Ελλάδας) για μια έκρηξη στο εσωτερικό της πρεσβείας της Ουκρανίας στη Μαδρίτη. Σημειώθηκε την ώρα που ένας εργαζόμενος της πρεσβείας χειριζόταν επιστολή», επισήμανε αστυνομική πηγή. «Ο εργαζόμενος αυτός τραυματίστηκε ελαφρά και μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη, εκτός από την επιστολή-βόμβα που εστάλη στην ουκρανική πρεσβεία, μία ακόμη εντοπίστηκε σε εργοστάσιο παραγωγής όπλων στη Σαραγόσα.

An explosion occurred at the Ukrainian embassy in Madrid. At least one consular officer was injured.



According to Spanish media, one of the embassy employees opened an envelope containing explosives. The victim has been hospitalized with minor injuries. pic.twitter.com/JVn0RnP4Ie