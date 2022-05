Ισπανία: Ο τέως βασιλιάς θα επισκεφθεί τη χώρα, μετά από 2 χρόνια αυτοεξορίας

Ο Χουάν Κάρλος, τέως βασιλιάς της Ισπανίας πρόκειται να επιστρέψει αεροπορικώς στην Ισπανία αργότερα την Πέμπτη για την πρώτη επίσκεψή του από τότε, που εγκαταστάθηκε στο Αμπού Ντάμπι το 2020, στον απόηχο οικονομικών σκανδάλων που είχαν προκαλέσει τριγμούς στα ανάκτορα.

Ο τέως μονάρχης θα μεταβεί στο Σανσένσο, στη βόρεια περιφέρεια της Γαλικίας, για να παρακολουθήσει αγώνες σκαφών και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του την Δευτέρα, όταν θα συναντηθεί με τον γιό του, τον βασιλιά Φελίπε, στη Μαδρίτη, όπως ανέφερε την Τετάρτη, το απόγευγμα σε ανακοίνωσή του ο Βασιλικός Οίκος.

Ο 84χρονος Χουάν Κάρλος δεν θα μείνει στο Παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, την επίσημη κατοικία του βασιλιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δημοτικότητα του τέως βασιλιά, ο οποίος κάποτε έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στη χώρα του λόγω του ρόλου, που είχε διαδραματίσει στον εκδημοκρατισμό της, έχει μειωθεί δραματικά, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων, ανάμεσά τους και η ερωτική σχέση του με μια Δανή, την Κορίνα τσου Σάιν-Βιτγκενστάιν και το κυνήγι ελεφάντων στο οποίο είχε πάρει μέρος στην Μποτσουάνα.

Το 2014 παραιτήθηκε από τον θρόνο.

Ο Χουάν Κάρλος εγκατέλειψε την Ισπανία για το Αμπού Ντάμπι τον Αύγουστο του 2020, έπειτα από μια σειρά ερευνών εις βάρος του που είχαν ξεκινήσει στη χώρα του και στην Ελβετία για φοροδιαφυγή.

Σήμερα διατηρεί μια μόνιμη κατοικία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά τον Μάρτιο είχε πει, ότι θα επισκέπτεται την Ισπανία συχνά, αφού οι εισαγγελείς σταμάτησαν τις έρευνες εις βάρος του.

Ωστόσο, ο τέως μονάρχης πιθανόν να παραπεμφθεί σε δίκη στη Βρετανία κατηγορούμενος για παρενόχληση εις βάρος της Δανής πρώην ερωμένης του.

Juan Carlos: Spain's ex-king to return after two-year exile https://t.co/VszK28elNP

Spanish EX-King Juan Carlos I departed Abu Dhabi en route to Vigo Spain, after several years away from Spain. pic.twitter.com/QEDBZcNoG4