Περισσότερες από 100 πυρκαγιές καίνε δασικές εκτάσεις της Ισπανίας

Περισσότερες από 100 πυρκαγιές, οι περισσότερες αποτέλεσμα εμπρησμού, σύμφωνα με τις αρχές, μαίνονται στη βόρεια Ισπανία, ενώ άλλη μια, η οποία επί μία εβδομάδα κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις κοντά στη Βαλένθια, στα ανατολικά, τέθηκε υπό έλεγχο.

Συνολικά 119 πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σήμερα (31/3) το απόγευμα στην περιφέρεια της Αστούριας και στη γειτονική Κανταβρία. Οι περισσότερες από αυτές (91) εντοπίζεται στην αυτόνομη περιφέρεια της Αστούριας. Κάποια στιγμή νωρίτερα μαίνονταν ταυτόχρονα 160 πυρκαγιές σε αυτές τις δύο ορεινές επαρχίες που φημίζονται για τα δάση τους, ανέφεραν οι αρχές διαβεβαιώνοντας ότι οι περισσότερες ήταν έργο εμπρηστών.

«Αντιμετωπίζουμε πραγματικούς τρομοκράτες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές, χωριά και πόλεις», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της Αστούριας, Αντριάν Μπαρμπόν. «Εκείνοι που δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν αξίζει να αποκαλούνται αλλιώς», εξήγησε αργότερα στους δημοσιογράφους αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό που απέδωσε στους εμπρηστές.

Adverse weather is hampering fire crews and aiding the spread of a huge wildfire snaking down a mountain in northern Spain.



Latest world news: https://t.co/Av2TSbztra pic.twitter.com/pJ4zTfdEoy — Sky News (@SkyNews) March 31, 2023

Οι πυρκαγιές πήραν διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων και ως αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι έκλεισαν και χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους πολλές εκατοντάδες άνθρωποι. Η παραθαλάσσια πόλη Βαλντές περικυκλώθηκε από τις φλόγες και έχει αποκλειστεί από την υπόλοιπη χώρα ενώ στο Οβιέδο, την πρωτεύουσα της Αστούριας, οι φλόγες έφτασαν μέχρι τα πρώτα σπίτια εξαιτίας μιας πυρκαγιάς στο όρος Ναράνκο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα, ανέφερε ότι μίλησε με τον Μπαρμπόν και του εξέφρασε την αλληλεγγύη του.

Vulnerable people are being evacuated, as a massive operation to tackle the fire is underway in eastern Spain. The blaze engulfed around 1,000 hectares of land since it broke out on Thursday amid bone-dry conditions.



Latest:https://t.co/delGoMZ3HA pic.twitter.com/f6SEHsxi1J — Sky News (@SkyNews) March 24, 2023

Στο Καστεγιόν, στην περιοχή της Βαλένθια, οι πυροσβέστες κατάφεραν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο μια δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 23 Μαρτίου. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά για φέτος και υπολογίζεται ότι έκαψε συνολικά 47.000 στρέμματα.

Η Ισπανία υποφέρει από μακροχρόνια ξηρασία και οι αρχές πιστεύουν ότι η περίοδος των πυρκαγιών, που μέχρι τώρα περιοριζόταν μόνο στο καλοκαίρι, θα επεκταθεί και την άνοιξη και το φθινόπωρο, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Το 2022, μια «μαύρη χρονιά» για την Ευρώπη, η Ισπανία ήταν η χώρα που επλήγη περισσότερο αφού καταγράφηκαν στη χώρα σχεδόν 500 πυρκαγιές που έκαναν στάχτη 3 εκατομμύρια στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis).