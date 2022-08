Ισπανία: Σε ευθανασία υποβλήθηκε υπόδικος που έμεινε τετραπληγικός από «μάχη» με την αστυνομία

Οι σωφρονιστικές αρχές της Ισπανίας έκαναν την Τρίτη ευθανασία σε έναν άνδρα ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους τον περασμένο Δεκέμβριο και στη συνέχεια τραυματίστηκε και ο ίδιος σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος και να παρακαλάει να τον αφήσουν να πεθάνει πριν δικαστεί.

Τα δικαστήρια έδωσαν το πράσινο φως για την ευθανασία, αφού απέρριψαν πολλές προσφυγές των θυμάτων του, τα οποία επέμεναν ότι θα έπρεπε να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του. Η υπόθεση έφτασε και στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο όμως αρνήθηκε να την εξετάσει, με το σκεπτικό ότι δεν παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα.

JUST IN: Spain’s prison authorities on Tuesday euthanized a man who had shot and wounded four people in December and was in turn wounded in a shootout with the police, leaving him paralyzed. He was begging to be allowed to die while awaiting trial. #Spain #Euthanasia pic.twitter.com/hrPMRXXl9b