8η ημέρα πολέμου στο Ισραήλ και τη Γάζα

Τουλάχιστον 200 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων και 59 παιδιά, έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας επιθέσεων στη Γάζα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν αξιωματούχοι Υγείας της περιοχής, ενώ ο Νετανιάχου διαμηνύει πως οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ θα συνεχίσουν, παρά τις διεθνείς πιέσεις για τερματισμό της αιματοχυσίας, με τελευταίες τη Γαλλία και την Αίγυπτο να ζητούν το τέλος των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Γάζας εκφράζουν «φρίκη» και «φόβο», σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

BREAKING: The U.S. blocked a UN Security Council statement demanding a ceasefire between Israel and Hamas, reports @AFP.



It is the third time the U.S. has blocked a resolution. Israeli airstrikes have killed about 200 Palestinians in Gaza including 58 children. pic.twitter.com/rjybDHBRK3