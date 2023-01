Ισραήλ: Διαδήλωση κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ κατά της νέας κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου -- της πιο δεξιάς στην ιστορία της χώρας, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές.

«Ενωμένοι ενάντια στον φασισμό και το απαρτχάιντ», «Η δημοκρατία σε κίνδυνο», έγραφαν ορισμένα από τα πλακάτ που κρατούσαν διαδηλωτές, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Now: at least 20k people marching in Tel Aviv against the government. Many are chanting against apartheid, alongside pro-LGBTQ and anti-fascist messaging pic.twitter.com/KvLmSbQHu2