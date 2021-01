Ισραήλ: Η έκρηξη στην πρεσβεία στο Νέο Δελχί συνδέεται με την τρομοκρατία

Το Ισραήλ χειρίζεται το περιστατικό με την έκρηξη βόμβας μικρής ισχύος κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στo Νέο Δελχί, που δεν προκάλεσε τραυματισμούς, ως τρομοκρατικό, δήλωσε στο Reuters Ισραηλινός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αστυνομία του Νέου Δελχί δήλωσε πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε προκλήθηκαν ζημιές στο κτήριο και πρόσθεσε: «Οι αρχικές εντυπώσεις υπονοούν πως πρόκειται για μια προσπάθεια να προκληθεί αίσθηση».

📹 | Explosion near #Israel|i Embassy in New Delhi, #India caused by IED, security forces say.pic.twitter.com/pmL9ZpRnBy