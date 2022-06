Μπένετ: Το Iσραήλ προτιμά διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

O Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε στον γενικό διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι, πως το Ισραήλ προτιμά μια διπλωματική λύση από μία αντιπαράθεση με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά είναι έτοιμo να αναλάβει δράση, εφόσον χρειαστεί.

«Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και στην ανάληψη δράσης εναντίον του Ιράν προκειμένου να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, στην περίπτωση που η διεθνής κοινότητα αποτύχει να το πράξει μέσα στο κατάλληλο χρονοδιάγραμμα», επεσήμανε ο Μπένετ στον Γκρόσι, που έφτασε την Πέμπτη στο Ισραήλ για συνομιλίες.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε αυτή την εβδομάδα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια με τη συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων, εξηγώντας ότι προετοιμάζεται για «διάφορα σενάρια» στα οποία εμπλέκεται το Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2021 άσκηση, που θα βασιζόταν στο σενάριο μιας σύγκρουσης με τους Παλαιστίνιους, η οποία θα επεκτεινόταν στα βόρεια σύνορα της χώρας με τον Λίβανο αλλά και στη Συρία, όμως αναγκάστηκε να την αναβάλει μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών με Παλαιστίνιους μαχητές από τη Γάζα.

Με ένα χρόνο καθυστέρηση οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί ξεκίνησαν την άσκηση για να προετοιμαστούν για «κοντινές και μακρινές μάχες». Συγκεκριμένα, την Τρίτη δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν άσκηση πάνω από τη Μεσόγειο, με τον ισραηλινό Τύπο να αναφέρει, ότι επρόκειτο για προσομοίωση ευρείας επίθεση εναντίον του Ιράν, κυρίως εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αυτές τις πληροφορίες, αλλά επιβεβαίωσε, ότι «προετοιμαζόμαστε και εκπαιδευόμαστε συνεχώς πάνω σε πολλά σενάρια τα οποία αφορούν απειλές από το Ιράν».

Το στρατηγικό σχέδιο του ισραηλινού στρατού για το 2022 χαρακτηρίζει το Ιράν ως βασική απειλή, όχι μόνο εξαιτίας του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά και λόγω της ανάπτυξης του βαλλιστικού του προγράμματος και του προγράμματος με drones που μεταφέρουν όπλα.

Το Ισραήλ, που θεωρείται από τους ειδικούς η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή η οποία διαθέτει πυρηνικά, αντιμετωπίζει ως απειλή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιθυμεί να αποκτήσει ατομική βόμβα, κάτι που η ίδια διαψεύδει.

Εξάλλου το εβραϊκό κράτος είναι αντίθετο στην αναβίωση της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο έχει στόχο να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει ατομική βόμβα με αντάλλαγμα την άρση των οικονομικών κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί.

Το Ισραήλ φοβάται ότι η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στην οικονομία του Ιράν να ανακάμψει, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να μπορέσει να αυξήσει τη βοήθεια που παρέχει στους περιφερειακούς της συμμάχους, όπως το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ ή η παλαιστινιακή Χαμάς.

At 🇮🇱 #Israel’s invitation, I met Prime Minister @naftalibennett in Tel Aviv this morning. Important exchanges on topical issues. I stressed the importance of @IAEAorg safeguards and the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) for global peace and security. pic.twitter.com/IVYgLIh9Uv