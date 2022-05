To Ισραήλ κατεδάφισε την κατοικία Παλαιστινίου που κατηγορείται για φονική επίθεση

Στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν την κατοικία ενός Παλαιστινίου κοντά στην Τζενίν σήμερα, Σάββατο 7 Μαΐου. Ο Παλαιστίνιος κατηγορείται για μία επίθεση, στην οποία σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός έποικος τον περασμένο χρόνο.

Το διαμέρισμα του Ομάρ Τζαραντάτε καταστράφηκε με τη βοήθεια εκρηκτικών, στο χωριό Σιλάτ αλ Χαριτίγια, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του ισραηλινού στρατού.

Γίνεται λόγος ακόμα και για συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ κατοίκων, που πέταγαν πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με πυρά ημιαυτόματων όπλων.

Δύο Ισραηλινοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Ισραήλ κατηγορεί τον Ομάρ Τζαραντάτε και δύο συγγενείς του για τον θάνατο του Γεχούντα Ντιμέντμαν, στις 16 Δεκεμβρίου του 2021, όταν ένοπλοι άνδρες άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οχήματος που έβγαινε από τον οικισμό Χόμες, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Άλλες τρεις κατοικίες της οικογένειας Τζαραντάτε κατεδαφίστηκαν στο χωριό Σιλάτ αλ Χαριτίγια τον Μάρτιο.

