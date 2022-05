Ισραήλ: Νέα ένταση στην Δυτική Όχθη - Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης που τραυματίστηκε σε επιδρομή του στρατού

Νεκρός Ισραηλινός αξιωματικός που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πολύωρης αντιπαράθεσης με Παλαιστίνιους μαχητές στην πόλη Τζενίν, την πόλη που σκοτώθηκε η δημοσιογράφος της Αλ Τζαζίρα, Σιρίν Αμπού Άκλεχ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο αξιωματικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με Παλαιστίνιους μαχητές στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη την Παρασκευή υπέκυψε στα τραύματά του, ανακοίνωσε η συνοριακή αστυνομία. Από τις μάχες επίσης δύο Παλαιστίνιοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό ήρωα, έναν γενναίο πολεμιστή (...) που έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ», κατά τη διάρκεια επιχείρησης "κατά των τρομοκρατών" κοντά στην Τζενίν, αναφέρει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα συγκρούσεις ξέσπασαν στον περίβολο του νοσοκομείου Σαν Ζοζέφ της Ιερουσαλήμ κατά την έξοδο του φερέτρου με τη σορό της δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ όταν η ισραηλινή αστυνομία διέλυσε το πλήθος που κρατούσε παλαιστινιακές σημαίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και τοπικά ΜΜΕ. Οι Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τις ισραηλινές δυνάμεις να εισορμούν στον περίβολο του νοσοκομείου στην κατεχόμενη και προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

This is the moment Israeli forces started attacking pic.twitter.com/ICnINbsQHI https://t.co/jWSeebKG8m