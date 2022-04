Ισραήλ: Νέες συγκρούσεις στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ - Βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας

Νέες συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών αστυνομικών και Παλαιστίνιων διαδηλωτών ξέσπασαν σήμερα το πρωί στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου.

Νωρίς σήμερα το πρωί, οι ισραηλινές αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στην Πλατεία –τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ και ιερότερο τόπο για τους Εβραίους, στην παράδοση των οποίων είναι γνωστός με το όνομα Όρος του Ναού–, και νεαροί Παλαιστίνιοι πέταξαν πέτρες εναντίον τους, σύμφωνα με τον φωτοειδησεογράφο, που μετέδωσε πως υπήρξαν ορισμένοι τραυματισμοί.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν, κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, σε σημείο που ανήκε στην ταξιαρχία Ιζεντίν Αλ Κασάμ.

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας δεν έχει κάνει ακόμη δήλωση σχετικά με την απώλεια ή τον αριθμό των τραυματιών λόγω των επιθέσεων.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκε πύραυλος από τη Γάζα στην πόλη Sedirot στο νότιο Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης. Δεν έγινε καμία δήλωση από τις ομάδες στη Γάζα ότι ανέλαβαν την ευθύνη για το περιστατικό.

Χρήστες τον μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησαν βίντεο, όπου φαίνεται η στιγμή επίθεσης.

Israel is bombing Gaza right now pic.twitter.com/vvhpi7sJHg