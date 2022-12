Ισραήλ: Ο στρατός σκότωσε 23χρονο που φαίνεται να συνδέεται με τη Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς στη διάρκεια νυχτερινών συγκρούσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τους τελευταίους μήνες μαίνονται συγκρούσεις, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο 23χρονος Άχμεντ Άτεφ Νταραγκμέχ, γνωστός ποδοσφαιριστής της τοπικής ομάδας Tulkarem, υπέκυψε στα τραύματά του αφού χτυπήθηκε από σφαίρα στην πλάτη και το πόδι από τον ισραηλινό στρατό στη Ναμπλούς.

Η Χαμάς «θρηνεί τον μαχητή της, τον μάρτυρα Άχμεντ Νταραγκμέχ, που σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από τις σφαίρες της κατοχής στη διάρκεια συγκρούσεων στη Ναμπλούς», επεσήμανε από την πλευρά του το ένοπλο παλαιστινιακό κίνημα.

23-year-old Palestinian youth and @thaqafi’s leading scorer Ahmed Atef Daraghmeh was shot dead by Israeli occupation forces early this morning during an Israeli military raid of Nablus city in the occupied West Bank.#Nablus #أحمد_دراغمة pic.twitter.com/GDnEXvyq75 — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) December 22, 2022

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι διεξήγαγε επιχείρηση στη Ναμπλούς «για να εγγυηθεί για την ασφάλεια της εισόδου πιστών στον τάφο του Ιωσήφ», έναν χώρο που οι Εβραίοι θεωρούν ιερό καθώς εκεί πιστεύουν ότι βρίσκεται ο τάφος του Ιωσήφ, ενός από τους γιους του πατριάρχη Ιακώβ. Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν ότι εκεί είναι ο τάφος ενός τοπικού μουσουλμάνου ιερωμένου.

Οι επισκέψεις Εβραίων εκεί είναι περιορισμένες και πρέπει να γίνονται έπειτα από άδεια και συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι στη διάρκεια «της επιχείρησής του Παλαιστίνιοι έριξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον στρατιωτών». «Οι στρατιώτες απάντησαν πυροβολώντας», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός, εξηγώντας ότι είχε ταυτοποιήσει «έναν άνθρωπο που χτυπήθηκε».

Breaking news: A Palestinian is critically injured after being shot at by Israeli forces near Balata. He is currently in the ICU, the chances of keeping him alive are low. pic.twitter.com/WFBj13QYaS — Younis | يونس (@ytirawi) December 21, 2022

Τους τελευταίους μήνες μια νέα οργάνωση με το όνομα «Άντρο των λιονταριών» έχει αυξήσει τις επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στη Ναμπλούς. Ο στρατός σκότωσε στα τέλη Οκτωβρίου στην πόλη αυτή τους επικεφαλής της οργάνωσης, η οποία όμως ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Στο Telegram η οργάνωση ανακοίνωσε σήμερα (22/12) ότι συμμετείχε στις χθεσινοβραδινές συγκρούσεις στη Ναμπλούς και έκανε χρήση πραγματικών σφαιρών και «αυτοσχέδιων εκρηκτικών».

Έπειτα από μια σειρά αιματηρών επιθέσεων στο Ισραήλ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και άλλες επιθέσεις που ακολούθησαν, ο στρατός έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.000 επιδρομές στη Δυτική Όχθη, κυρίως στη Τζενίν και τη Ναμπλούς. Από τις επιδρομές αυτές και τα επεισόδια που ξεσπούν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 150 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.