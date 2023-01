Ισραήλ: Περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ισραηλινής αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές, που αποκηρύσσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό ως τον πιο δεξιό στην ιστορία της χώρας, συγκεντρώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο σε διάφορα σημεία της ισραηλινής μεγαλούπολης.

Tens of thousands of Israelis are gathering in Tel Aviv to demonstrate against Netanyahu's plan to weaken the judicial system and other Democratic institutions pic.twitter.com/3DCN5ki5zj