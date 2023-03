Ισραήλ: Περισσότεροι από 250.000 διαδηλωτές κατά της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος

Ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος έστειλαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, που βγήκαν χθες, Σάββατο, στους δρόμους ισραηλινών πόλων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 250.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις χθεσινές κινητοποιήσεις, ο οποίες συνεχίζονται για 11η συνεχή εβδομάδα.

🇮🇱 — VIDEO: For an 11th consecutive week, 250,000 Israelis gathered in Tel Aviv to protest the justice reform. pic.twitter.com/dz91btH5ey