Ισραήλ: Συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και Παλαιστίνιους στην Πλατεία Τζαμιών

Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί αστυνομικοί ήρθαν σε σύγκρουση στην Πλατεία των Τζαμιών της Ανατολικής Ιερουσαλήμ σήμερα, Πέμπτη 5 Μαΐου, όπου άρχισαν να προσέρχονται πιστοί εβραίοι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της δήλωσε, πως «απώθησε τους ταραξίες, που πέταξαν εμπρηστικούς μηχανισμούς στην Πλατεία των Τζαμιών» και έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν «ελαφρά τραυματία» αστυνομικό.

Σύμφωνα με φωτογράφο του AFP, που βρισκόταν εκεί, η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της μπροστά στο τέμενος Αλ Άκσα - τον τρίτο πιο ιερό τόπο για το ισλάμ αλλά είναι και ο πιο ιερός τόπος του ιουδαϊσμού- που βρίσκεται στην πλατεία.

Οι σημερινές συγκρούσεις σημειώνονται κατά την 74η επέτειο από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ και ενώ οι πιστοί εβραίοι άρχισαν να προσέρχονται στην πλατεία, μετά το τέλος του μουσουλμανικού μήνα της νηστείας του ραμαζανίου.

Στη βάση ενός σιωπηρού στάτους κβο, οι μη μουσουλμάνοι μπορούν να προσέρχονται στην πλατεία, χωρίς όμως να προσεύχονται.

Όμως ο αυξανόμενος αριθμός των εβραίων, που έρχονται στο σημείο αυτό και το γεγονός, πως ορισμένοι από αυτούς προσεύχονται κρυφά εκεί, προκαλεί φόβο σε ορισμένους μουσουλμάνους, ότι το στάτους κβο ενδέχεται να αμφισβητηθεί.

Israeli occupation forces arrest about 50 Palestinian youths at Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem. pic.twitter.com/ssypC62ivf