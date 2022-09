Ισραήλ: Στη Γερμανία μεταβαίνει ο πρόεδρος Χέρτσογκ

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ μεταβαίνει την Κυριακή στη Γερμανία όπου θα συμμετάσχει στην τελετή για την 50η επέτειο από την αιματηρή ομηρία Ισραηλινών αθλητών από Παλαιστίνιους ενόπλους στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972 στο Μόναχο, ανακοίνωσε το γραφείο του.

«Αναχωρώ το πρωί για επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία, έπειτα από πρόσκληση του Γερμανού προέδρου Φρανκ- Βάλτερ Σταϊνμάγερ», δήλωσε ο Χέρτσογκ πριν την αναχώρησή του.

