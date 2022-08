Ύστερα από διαδικτυακό έρανο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απέκτησαν «σύμμαχο» ένα φινλανδικό δορυφόρο

Ένας δημοφιλής ουκρανός τηλεπαρουσιαστής ανέλαβε πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του απέναντι στους Ρώσους εισβολείς και ανακοίνωσε πως εξασφάλισε τα δικαιώματα χρήσης ενός φινλανδικού δορυφόρου.

Ο Σέρχι Πρίτουλα, σταρ της τηλεόρασης, και η φινλανδική εταιρεία κατασκευής δορυφόρων ICEYE επιβεβαίωσαν σήμερα τη συμφωνία.

.@CharityPrytula

We bought a satellite for our Armed Forces 🇺🇦🛰



