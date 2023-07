Ιστορική απεργία στο Χόλιγουντ – Απέχουν από την εργασία 160.000 ηθοποιοί

Ιστορική απεργία ξεκίνησε στο Χόλιγουντ. 160 χιλιάδες ηθοποιοί σταμάτησαν να εργάζονται σε ταινίες και σειρές, από κοινού με τους 11.500 σεναριογράφους – που απεργούν ήδη από τις 2 Μαΐου. Διεκδικούν καλύτερο καταμερισμό κερδών, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και εγγυήσεις ότι δεν θα τους αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην απεργία συμμετέχουν και μεγάλοι αστέρες του κινηματογράφου που ζητούν δίκαιες αμοιβές για τους λιγότερο γνωστούς συναδέλφους τους.

Happening now: Hollywood actors are on strike!pic.twitter.com/5OD8LTIs5Y — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 14, 2023

Οι ηθοποιοί Cillian Murphy, Matt Damon και Emily Blunt αποχώρησαν από την πρεμιέρα της ταινίας Oppenheimer του Christopher Nolan στο Λονδίνο, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Star-studded cast of “Oppenheimer” walks out of UK premier as actors’ strike begins. pic.twitter.com/UWy2CiWFn0 — Mike Sington (@MikeSington) July 14, 2023

Μεταξύ των απεργών, ο Τζέισον Σουντέϊκις, ο πρωταγωνιστής του «Τεντ Λάσο», ο σταρ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» Σον Άστιν, η ηθοποιός των “Titanic” και “Unforgiven”, Frances Fisher και η σταρ της σειράς «Η νταντά» Fran Drescher, η οποία είναι πρόεδρος του σωματείου SAG-AFTRA.

Αρκετοί ηθοποιοί μπήκαν στο Instagram για να εκφράσουν την υποστήριξή τους για την απεργία, όπως ο πρωταγωνιστής του Better Call Saul, o Bob Odenkirk, η Cynthia Nixon του Sex and the City και η Jamie Lee Curtis.

O Τζορτζ Κλούνει είναι από του γνωστότερους απεργούς. Σε ανάρτησή του μιλάει για σημείο καμπής στην κινηματογραφική βιομηχανία.

“This is an inflection point in our industry,” George Clooney said today, becoming one of the highest-profile actors to speak out in support of striking SAG members https://t.co/JTl6ckerIb pic.twitter.com/iBlftxO3rV — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 14, 2023

Ο σταρ της σειράς Succession Brian Cox είπε στο Newscast του BBC ότι «θα μπορούσε η απεργία να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του έτους».

Η «διπλή απεργία» και από τα δύο συνδικάτα είναι η πρώτη από το 1960, όταν η SAG είχε επικεφαλής τον ηθοποιό Ρόναλντ Ρίγκαν, πολύ πριν μπει στην πολιτική και γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η τελευταία απεργία των ηθοποιών έγινε το 1980 και διήρκεσε 10 εβδομάδες με εκτιμώμενο κόστος 100 εκατομμύρια δολάρια στη βιομηχανία κινηματογράφου, που ισοδυναμεί με περίπου 370 εκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Η τελευταία φορά που τόσο οι συγγραφείς όσο και οι ηθοποιοί έκαναν απεργία μαζί ήταν το 1960 – όταν οι συγγραφείς κατέβασαν εργαλεία για 21 εβδομάδες και οι ηθοποιοί σταμάτησαν να εργάζονται για έξι.

Μερικές από τις μεγαλύτερες υπερπαραγωγές που αναμένεται να επηρεαστούν είναι και το Avatar 3 και 4 και Ghostbusters.

Όσο λαμβάνει χώρα η απεργία, οι ηθοποιοί δεν μπορούν να εμφανιστούν σε ταινίες ή ακόμη και να προωθήσουν ταινίες που έχουν ήδη γυρίσει.

Άλλες παραγωγές που μπορεί να επηρεαστούν περιλαμβάνουν το Deadpool 3, με πρωταγωνιστές τους Ryan Reynolds και Hugh Jackman, μαζί με το σίκουελ του Beetlejuice του Tim Burton και μια κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ Wicked.

Είναι επίσης πιθανό η τηλεοπτική σειρά House of the Dragon του HBO να πληγεί από την απεργία, μαζί με σειρές του Netflix.

Πηγή: ertnews