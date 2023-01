Ιστορική εκκλησία στο Λονδίνο καταστράφηκε από πυρκαγιά

Στις φλόγες παραδόθηκε ο ιστορικός ναός του Αγίου Μάρκου, στην περιοχή St John's Wood στο βορειοδυτικό Λονδίνο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στις 23:20 της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Στο σημείο επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 12 οχήματα, που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο τρεις ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα το διώροφο κτίσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν πτυσσόμενη σκάλα που φτάνει τα 64 μέτρα και είναι η ψηλότερη στην Ευρώπη.

A fire has destroyed a heritage-listed church, St Mark's in St John's Wood, northwest London.



Eighty firefighters and 12 fire engines were on the scene.



