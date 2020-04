Iστορικό διάγγελμα της βασίλισσας Ελισάβετ για τον κορωνοϊό

Μήνυμα στους Βρετανούς απηύθυνε η βασίλισσα Ελισάβετ ευχαριστώντας όλους όσους βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού.

Η βασίλισσα ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον τομέα της περίθαλψης και άλλους βασικούς επαγγελματίες «που ανιδιοτελώς συνεχίζουν τα καθημερινά καθήκοντά τους έξω από το σπίτι για να υποστηρίξουν όλους μας».

«Είμαι βέβαιη ότι κάθε ώρα της σκληρής δουλειάς μας μας φέρνει πιο κοντά στην επιστροφή σε πιο φυσιολογικούς χρόνους», δήλωσε.

«Μιλάω μαζί σας σε δύσκολους καιρούς. Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και όλους όσους εργάζονται καθημερινά έξω από τα σπίτια τους. Ευχαριστώ εσάς που μένετε σπίτι σας. Μαζί θα νικήσουμε την νόσο και αν μείνουμε ενωμένοι θα το ξεπεράσουμε. Όλοι θα θυμούνται με περηφάνια για το πως έδωσαν την μάχη».

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm