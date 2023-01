Ιστορικό πολυκατάστημα στο Εδιμβούργο τυλίχθηκε στις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε ιστορικό πολυκατάστημα στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κτήριο που κάποτε στεγαζόταν το «Jenners», ένα εμβληματικό πολυκατάστημα στο κέντρο της πόλης.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό λίγο πριν από τις 11:30. Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία της Σκωτίας (SFRS) δήλωσε ότι δέκα οχήματα - συμπεριλαμβανομένου ενός οχήματος υψηλής εμβέλειας - είχαν αναπτυχθεί στη Rose Street στο κέντρο της πόλης για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των εστιών της φωτιάς.

🚨 Fire breaks out in the old Jenners building in Princes Street pic.twitter.com/mxk59L5029

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες βρήκαν το εμβληματικό κτήριο τυλιγμένο στις φλόγες. Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν καπνό να βγαίνει από το κτήριο.

Ο Norman Work, δημοτικός σύμβουλος, δήλωσε στο Sky News ότι η πυρκαγιά φαίνεται πλέον «υπό έλεγχο», ενώ προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

The old Jenners building is on fire 🔥 #fire #Edinburgh #Jenners pic.twitter.com/af7j0h6Utf

Μαγαζιά και επιχειρήσεις έχουν κλείσει, καθώς οι πυροσβέστες εργάζονται στο γειτονικό πρώην πολυκατάστημα, ενώ ορισμένα κτήρια έχουν εκκενωθεί. Αρκετοί γύρω δρόμοι έχουν κλείσει, ενώ και ορισμένα δρομολόγια λεωφορείων αλλάζουν διαδρομή.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε: «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή αν είναι δυνατόν και ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις εναλλακτικές διαδρομές».

🎥 Dozens of emergency service vehicles and fire engines are in attendance at a fire in the old Jenners buildings in Edinburgh’s city centre, on Princes Street. pic.twitter.com/zLAwqlNFoX