Ισχυρές εκρήξεις στην αεροπορική βάση του Τσουγκέφ

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τη νύχτα της Τρίτης στην αεροπορική βάση του Τσουγκέφ. Δείτε το βίντεο:

❗️Vary powerful explosions at the airbase in #Chuguev. pic.twitter.com/cYMY4BQZLo