Ισχυρές εκρήξεις στο Ντονέτσκ

Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, που βρίσκεται στα χέρια των αυτονομιστών, μεταδίδει ανταποκριτής του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

BREAKING: At least 5 explosions were heard in #Donetsk, eastern #Ukraine in the last half hour. pic.twitter.com/obFO9YUxlJ