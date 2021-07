Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο της Bayer στο Λεβερκούζεν

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της χημικής και φαρμακευτικής εταιρείας Bayer στην περιοχή Μπίριγκ.



Τα σπίτια άρχισαν να τρέμουν καθώς η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή, υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες, όπως αναφέρει το γερμανικό δίκτυο RTL.

Οι αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας καλούν τους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες των κτηρίων.

