Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο του Παρισιού, όπου κτήρια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

More video of the reported explosion in the 5th arrondissement of Paris, France.pic.twitter.com/BunZDHmgGX