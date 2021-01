Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ ανοιχτά των Φιλιππίνων

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά των Φιλιππίνων, λίγο μετά τις 14:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 234 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Caburan, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 119,6 χλμ.

Μέχρι στιγμής​​ δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι.

M7.1 #earthquake (#lindol) strikes 234 km SE of #Caburan (#Philippines) 23 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/UYJ19KSOc8