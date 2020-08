Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία σε έξι λεπτά

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκαν στην Ινδονησία, σε θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Σουμάτρας τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε διάστημα έξι λεπτών, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.

Η πρώτη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1.23 ώρα Ελλάδας). Είχε εστιακό βάθος 10 χλμ και επίκεντρο στα 132 χλμ δυτικά της επαρχίας Μπενγκουλού.

strong #earthquake shakes Southern Sumatra, #Indonesia 18 min ago. More info at: https://t.co/ZF4yTcchto pic.twitter.com/ENh2k0Eskl

Ο δεύτερος σεισμός είχε επίσης μέγεθος 6,8 Ρίχτερ και σημειώθηκε στη 1:29 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο στα 130 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχίας Μπενγκουλού και εστιακό βάθος 10 χλμ.

Felt #earthquake (#gempa) M6.8 strikes 130 km W of #Bengkulu (#Indonesia) 22 min ago. Please report to: https://t.co/tdrUViDutP pic.twitter.com/alsFJu3Bmt