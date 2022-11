Ιταλία: Έξι νεκροί και έξι αγνοούμενοι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Ίσκια

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων εντόπισαν έξι πτώματα, στο νησί Ίσκια της νότιας Ιταλίας, το οποίο χτυπήθηκε, χθες, από ισχυρότατο κύμα κακοκαιρίας. Οι αγνοούμενοι, έως τώρα, παραμένουν έξι. Από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις έχασαν την ζωή τους δυο μικρά παιδιά, ένα νεογέννητο και ένα παιδί έξι ετών.

Scenes of devastation in #Casamicciola on the Italian island of #Ischia after a landslide at dawn today following heavy rain.pic.twitter.com/X929FUZaIq