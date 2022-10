«O πατέρας της Μελόνι είναι ένας διακινητής ναρκωτικών» λέει γνωστή Ιταλοϊσραηλινή δημοσιογράφος

Η γνωστή Ιταλοϊσραηλινή δημοσιογράφος, Ρούλα Ζεμπρεάλ, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στο παρελθόν του πατέρα της Τζόρτζια Μελόνι, νικήτριας των ιταλικών βουλευτικών εκλογών.

«Κατά την προεκλογική εκστρατεία, η Τζόρτζια Μελόνι, η νέα Ιταλίδα πρωθυπουργός, θέλησε να αναπαράγει ένα βίντεο με εικόνες βιασμού, στο οποίο αναφέρεται ότι οι αιτούντες άσυλο είναι εγκληματίες που θέλουν να αντικαταστήσουν τους λευκούς χριστιανούς. Ειρωνεία της τύχης, ο πατέρας της Μελόνι είναι ένας διακινητής ναρκωτικών/εγκληματίας, ο οποίος καταδικάσθηκε και εξέτισε ποινή στην φυλακή», έγραψε η Ζεμπρεάλ.

Italy’s new PM Meloni is threatening to sue me over my tweet re her replacement conspiracies, which are on video & widely covered by international media.

All autocrats use such threats to intimidate & silence those who call them out & expose them.

Ms. Meloni: I’m not intimidated! pic.twitter.com/52HEQs2q9o