Bόρεια Ιταλία: 110 τραυματίες εξαιτίας μεγάλης χαλαζόπτωσης στην περιφέρεια Βένετο

Μεγάλη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην περιφέρεια Βένετο της βορειοανατολικής Ιταλίας. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της περιφέρειας, Λούκα Τζάια, τουλάχιστον εκατόν δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν από το χαλάζι, εξαιτίας της ολισθηρότητας των δρόμων και από τζάμια που έσπασαν λόγω της κακοκαιρίας. Κανένας από τους τραυματίες δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

At least 110 people have been injured in a violent hailstorm that struck a region of northern Italy.



Pictures show hailstones the size of tennis balls that landed on towns and villages in Veneto. https://t.co/Ez7qNxpfgx