Ιταλία: Πέντε νεκροί και δυο αγνοούμενοι από πτώση ελικοπτέρου

Πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και δυο αγνοούνται, από πτώση ελικοπτέρου στην κεντρική Ιταλία. Το ελικόπτερο κατέπεσε σε ορεινή περιοχή των Απενίνων, η οποία βρίσκεται στα σύνορα των περιφερειών της Τοσκάνης και της Εμίλια Ρομάνια.

