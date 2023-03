Ιταλία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο χημικών στη Νοβάρα – Αποκλείστηκε η περιοχή

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε βιομηχανία επεξεργασίας χημικών ουσιών, κοντά στην πόλη Νοβάρα της βόρειας Ιταλίας.

Από μεγάλη απόσταση είναι ορατό ένα μεγάλο, μαύρο σύννεφο καπνού, ενώ στην περιοχή επιχειρούν τρεις ομάδες πυροσβεστών. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες, αλλά ο δήμαρχος της Νοβάρα κάλεσε τους πολίτες να κρατήσουν τα παράθυρα των σπιτιών κλειστά για προληπτικούς λόγους. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολικά συγκροτήματα. Με βάση τις πρώτες δειγματοληψίες πάντως, φαίνεται να μην υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες.

Εκπρόσωποι της Ιταλικής Πυροσβεστικής δήλωσαν ότι ευελπιστούν να επιτευχθεί σύντομα ολική κατάσβεση της πυρκαγιάς.

