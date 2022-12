Ιταλία: Τσουνάμι ύψους ενάμισι μέτρου στο νησί Στρόμπολι

Τσουνάμι, ύψους περίπου ενάμισι μέτρου, σημειώθηκε την Κυριακή στα ανοιχτά του νησιού Στρόμπολι, το οποίο βρίσκεται σε συναγερμό λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας που παρατηρείται στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το τσουνάμι προκλήθηκε από απόσπαση βράχων από τη ροή λάβας στο ηφαίστειο της περιοχής Sciara del Fuoco.

🚨🇮🇹 #Italy: Large landslides occurred off the island of #Stromboli causing a tsunami wave about one and a half meters high. pic.twitter.com/PFIouOb7P0 — Terror Alarm (@Terror_Alarm) December 4, 2022

Παρότι οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, η Πολιτική Προστασία δήλωσε πως δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, Osservatorio Etneo, ανακοίνωσε πως την Κυριακή σημειώθηκαν δύο εκρήξεις του ηφαιστείου, η πρώτη στις 14:10 και η δεύτερη στις 16:35: «Υπήρξε υπερχείλιση λάβας από την περιοχή του βόρειου κρατήρα, ταυτόχρονα με την οποία συνεχίστηκε η έντονη εκρηκτική δραστηριότητα. Στη συνέχεια σημειώθηκε μια πιο εντονότερη έκρηξη από την περιοχή του κεντρικού-νότιου κρατήρα, όπου παρατηρήθηκαν μικρές καταρρεύσεις υλικού κατά μήκος του πάνω μέρους, στην περιοχή Sciara del Fuoco, ενώ συνεχιζόταν η υπερχείλιση λάβας και η εκρηκτική δραστηριότητα».

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εντυπωσιακά πλάνα από τις εκρήξεις του ηφαιστείου:

Stunning footage from #Stromboli where a volcanic eruption today caused a 1.5 metre high wave. No reports of damage. 🌋pic.twitter.com/6rIKqAeku1 — Wanted in Rome (@wantedinrome) December 4, 2022

Wow! Lightning activity in the lofting ash/co-ignimbrite plume from #Stromboli volcano pyroclastic flow! Only a few meters above sea level. via @mondoterremoti pic.twitter.com/QSS0ER4MgJ — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 4, 2022