Ιβάνκα Τραμπ: «Δεν υπάρχει χώρος για τον ρατσισμό και τον νεοναζισμό στη σπουδαία χώρα μας»

Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ και σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο, καταδίκασε με σφοδρότητα "τους οπαδούς της λευκής υπεροχής, τον ρατσισμό και τον νεοναζισμό" με μήνυμά της στο Twitter τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή, με έναν τόσο κατηγορηματικό τρόπο τον οποίο απέφυγε ο πατέρας της.



Τα tweets της εστάλησαν κατά την επέτειο των αιματηρών επεισοδίων που προκάλεσε πέρυσι σε πορεία στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια ένας ακροδεξιός. Μια διαδήλωση μάλιστα ακροδεξιών είναι προγραμματισμένη για σήμερα έξω από τον Λευκό Οίκο.



"Πριν από έναν χρόνο στο Σάρλοτσβιλ γίναμε θεατές μιας φρικτής έκφρασης μίσους ρατσισμού, μισαλλοδοξίας & βίας", έγραψε η Ιβάνκα Τραμπ στο Twitter.



"Ενώ οι Αμερικανοί είναι ευλογημένοι που ζουν σε μια χώρα, η οποία προστατεύει την ελευθερία, την ελευθερία του λόγου και της πολυφωνίας, δεν υπάρχει χώρος για τους οπαδούς της λευκής υπεροχής, για τον ρατσισμό και τον νεοναζισμό στη σπουδαία χώρα μας.



"Αντί να εξαπολύουμε επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου με μίσος, ρατσισμό & βία μπορούμε να ανυψώνουμε ο ένας τον άλλον, να ενισχύουμε τις κοινότητές μας και να προσπαθούμε να βοηθάμε κάθε Αμερικανό να επιτύχει το σύνολο των δυνατοτήτων του!".



Τα tweets της Ιβάνκα αποκτούν βαρύτητα κυρίως επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχτηκε έντονη κριτική μετά το αιματοκύλισμα στο Σάρλοτσβιλ επειδή αρχικά απέφυγε να καταδικάσει τους νεοναζιστές που συμμετείχαν στη διαδήλωση.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε κυρίως επικρίσεις επειδή είπε ότι υπήρχαν "πολύ καλοί άνθρωποι και από τις δύο πλευρές" ανάμεσα στους ρατσιστές και στους ακτιβιστές κατά του ρατσισμού που πραγματοποίησαν αντι-διαδήλωση.



Δύο ημέρες αργότερα, έπειτα από σωρεία αντιδράσεων, ο πρόεδρος είπε: "Ο ρατσισμός είναι κακός και εκείνοι που προκαλούν βία στο όνομά του είναι εγκληματίες και αλήτες, μεταξύ τους και η Κου Κλουξ Κλαν, οι νεοναζιστές, οι οπαδοί της λευκής υπεροχής και άλλων οργανώσεων μίσους".



Χθες Σάββατο ο πρόεδρος κατέφυγε σε μια γενική καταδίκη του ρατσισμού σε ένα από τα επτά tweets του της ημέρας.



"Τα επεισόδια στην Σάρλοτσβιλ είχαν ως αποτέλεσμα άδικους θανάτους και διχόνοια. Πρέπει να ενωθούμε ως έθνος. Καταδικάζω όλες τις μορφές ρατσισμού και τις πράξεις βίας. Ειρήνη σε ΟΛΟΥΣ τους Αμερικανούς!», έγραψε ο Τραμπ.



Ακροδεξιές οργανώσεις θα συμμετείχαν πέρυσι στο συλλαλητήριο της «Unite the Right» (Ενώστε τη Δεξιά) ενάντια στα σχέδια απομάκρυνσης του αγάλματος του στρατηγού του Εμφύλιου Robert E Lee ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της δουλείας, ωστόσο η αστυνομία απαγόρευσε την συγκέντρωση λόγω των συγκρούσεων.



Ακτιβιστές αντιρατσιστικών οργανώσεων έκαναν την εμφάνισή τους για να διαδηλώσουν κατά του συλλαλητηρίου. Ο Τζέιμς Άλεξ τζούνιορ κατηγορείται ότι έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μια ομάδα ακτιβιστών σκοτώνοντας την 32χρονη Χέδερ Χέγιερ και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους. Έχει δηλώσει αθώος και η δίκη του πρόκειται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο.



Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για μια διαδήλωση νεοναζιστών η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.



Η διαδήλωση ακροδεξιών ομάδων με τίτλο "Unite the Right 2" είναι προγραμματισμένη για τις 2130 GMT στην πλατεία Λαφαγιέτ κοντά στον Λευκό Οίκο. Πολλές αντι-διαδηλώσεις έχουν επίσης λάβει άδεια να πραγματοποιηθούν σε γειτονικά σημεία.



Οι αρχές έχουν δεσμευτεί για ισχυρή αστυνομική παρουσία ώστε να αποφευχθούν επεισόδια. Σήμερα το απόγευμα περίπου 25 αστυνομικοί περιπολούσαν στην πλατεία Λαφαγιέτ.



Παράλληλα, μέλη του κινήματος της Ουάσινγκτον "Black Lives Matter" (Οι Ζωές των Μαύρων Μετράνε), το οποίο καταγγέλλει την αστυνομική βία σε βάρος των μαύρων, ήταν διασκορπισμένα στο πάρκο, περιπολώντας ουσιαστικά και εκείνα.



Οι διοργανωτές του OccupyLafayettePark, μιας οργάνωσης υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων που πραγματοποιεί νυχτερινές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην πλατεία, κρατούσε πλακάτ που έγραφαν "Αγαπάτε την Αμερική, Μισείτε τον Τραμπ" και "Υπερασπιστείτε την Περιοχή από τους Οπαδούς της Λευκής Υπεροχής", λίγα βήματα από τον Λευκό Οίκο.



Στο κέντρο του Σάρλοτσβιλ, εκατοντάδες αστυνομικοί διατήρησαν περίμετρο ασφαλείας σήμερα γύρω από την συνήθως πολυσύχναστη περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων απαγορευόταν σε μια ακτίνα μεγαλύτερη των 15 οικοδομικών τετραγώνων, ενώ οι πεζοί υποβάλλονταν σε ελέγχους από αστυνομικούς, σε δύο σημεία ελέγχου, για τυχόν μεταφορά όπλων.



Εκατοντάδες φοιτητές και ακτιβιστές βγήκαν σήμερα το απόγευμα στους δρόμους καθώς ένα συλλαλητήριο στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια μετατράπηκε σε πορεία στους δρόμους της πόλης.



Πολλοί από τους διαδηλωτές έστρεψαν την οργή τους στην ισχυρή αστυνομική παρουσία με συνθήματα όπως "μπάτσοι και Κλαν πάνε χέρι-χέρι", καθώς και η αστυνομία είχε δεχτεί πέρυσι κριτική επειδή απέτυχε να αποτρέψει την βία στο Σάρλοτσβιλ.