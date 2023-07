Καθαιρείται διοικητής μεικτής δύναμης της Ρωσίας έπειτα από έντονες επικρίσεις στη στρατιωτική ηγεσία

Η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας φέρεται να καθαίρεσε τον διοικητή της 58ου μεικτής στρατιάς η οποία δρα στη νότια Ουκρανία, τον Ιβάν Ποπόφ.

Ο αντιστράτηγος Ποπόφ απευθύνθηκε στους στρατιώτες του με ηχογραφημένο μήνυμα που αναπαρήγαγε ρώσος κοινοβουλευτικός –σκληροπυρηνικός πρώην στρατιωτικός ο ίδιος– μέσω Telegram.

Moscow’s military leadership has reportedly dismissed Major-General Ivan Popov, commander-in-chief of Russia’s 58th Combined Arms Army stationed in southern Ukraine, over his concerns for troops fighting without rest and criticism of Russian battlefield strategy. pic.twitter.com/96lDmkyfX5