Καθηλώνεται προσωρινά ο στόλος αεροσκαφών της Southwest Airlines λόγω τεχνικών προβλημάτων

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) με ανάρτησή της στο Τwitter ανακοίνωσε πως ο αμερικανικός αερομεταφορέας Southwest Airlines ζήτησε την αναστολή αναχώρησης πτήσεων αεροσκαφών της, καθώς η εταιρεία ανέφερε με tweet της ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στον ιστότοπο της και στην εφαρμογή της σε κινητά τηλέφωνα.

