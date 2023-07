«Κακοποιητικά», «Ψευδή», «Επικίνδυνα», χαρακτηρίζουν οι γονείς τα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία

Της Γιάννας Μυράτ

«Κακοποιητικά», «Ρατσιστικά», «Επικίνδυνα», «Ψευδή», είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς των ενηλίκων για τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία που βρίσκονται στις σχολικές βιβλιοθήκες των ΗΠΑ και οι γονείς ζητούν να απαγορευτούν.

Όλα είναι επίθετα που οι ενήλικες προσέδωσαν στα βιβλία που προορίζονται για τους νεότερους αναγνώστες, και οι γονείς προσπάθησαν να τα απαγορεύσουν από τα σχολεία πέρυσι, σύμφωνα με μια έρευνα της «Washington Post».

Η δυσαρέσκεια με τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε τίτλους με χαρακτήρες και ιστορίες ΛΟΑΤΚΙ, σε ποσοστό 75 τοις εκατό, διαπίστωσε η «The Post».

Το κορυφαίο σχόλιο, που αναφέρθηκε στο 64 τοις εκατό των παραπόνων για τα εικονογραφημένα βιβλία, ήταν ότι δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να διαβάζουν για τις ζωές που αφορούν σε λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους, τρανς, μη δυαδικές και queer άτομα.

Ο επόμενος πιο συνηθισμένος λόγος ήταν ο «ακατάλληλος» χαρακτήρας των βιβλίων που αναφέρθηκε στο 44 τοις εκατό, και ο τρίτος πιο συνηθισμένος λόγος ήταν ότι τα βιβλία ήταν «κατά της αστυνομίας», που αναφέρθηκε σε ποσοστό στο 25 τοις εκατό.

«Αυτό το βιβλίο… ανοίγει συζητήσεις που οδηγούν στο grooming και δεν διαχωρίζει την εκπαίδευση από τις ηθικές πεποιθήσεις», έγραψε μια γυναίκα από το Άινταχο σε μια αναφορά κατά του παιδικού βιβλίου «Pride: The Story of Harvey Milk and the Rainbow Flag». Με τον όρο grooming, οι Αμερικάνοι αποκαλούν την πρακτική όταν κάποιος χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης και συναισθηματική σύνδεση με ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο, με σκοπό να το χειραγωγήσει, να το εκμεταλλευτεί και να το κακοποιήσει.

Μια γυναίκα από την Πενσυλβάνια ανέφερε ότι το βιβλίο «Ο Julián Is a Mermaid», με ένα αγόρι που ντύνεται γοργόνα, θα «μπερδέψει ένα παιδί… και θα αρχίσει να χρησιμοποιήσει ρούχα και μακιγιάζ».

Και ένας άνδρας στη Βιρτζίνια έγραψε ότι το βιβλίο «A Place Inside Of Me: A Poem to Heal the Heart», το οποίο εξερευνά την αντίδραση ενός μαύρου παιδιού στη δολοφονία ενός κοριτσιού στην πόλη του από την αστυνομία, έχει «πολύ σκοτεινά και απαίσια μέρη, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι αρχές επιβολής του νόμου απεικονίζονται ως κακοί σε όλο αυτό το έργο».

Η Post ζήτησε και ανέλυσε περίπου 2.500 σελίδες βιβλίων που κατατέθηκαν σε περισσότερες από 100 σχολικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Όπως διαπίστωσε, τα εικονογραφημένα βιβλία αποτελούσαν σχεδόν το 10 τοις εκατό όλων των τίτλων που αμφισβητήθηκαν στις περισσότερες από 1.000 καταγγελίες.

Η ομάδα υπεράσπισης της ελεύθερης έκφρασης PEN America, επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περισσότερα από 300 εικονογραφημένα βιβλία αμφισβητήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στα σχολεία.

H Κεϊλάνι Χουανίτα, η οποία εικονογράφησε το «When Aidan Became a Brother», το οποίο παρουσιάζει έναν τρανσέξουαλ πρωταγωνιστή, εξέφρασε την έκπληξη της λέγοντας, «Ουάου, οι άνθρωποι δίνουν πραγματικά όλη αυτή την έμφαση στα εικονογραφημένα βιβλία;» Ο τίτλος ήταν το δεύτερο εικονογραφημένο βιβλίο με τους περισσότερους σχολιασμούς, σύμφωνα με την The Post. αναφέρθηκε ότι «Μεταχειρίζονται αυτά τα βιβλία σαν όπλα».

Η Κάρολ Τίλεϊ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις Urbana-Champaign που ερευνά την παιδική έντυπη κουλτούρα, τόνισε ότι τη δεκαετία του 1950, ενήλικες στην Αλαμπάμα έκαναν σταυροφορίες ενάντια στο «The Rabbit’s Wedding», που έλεγε την ιστορία ενός ασπρόμαυρου κουνελιού που παντρεύτηκε.

«Αυτό δεν έπαιζε καλά σε πολιτείες φυλετικού διαχωρισμού εκείνη την εποχή», είπε. «Νομίζω ότι βλέπετε το επαναλαμβανόμενο μοτίβο: Οι ανησυχίες τείνουν να αντικατοπτρίζουν όποιες και αν είναι οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή».

Καθώς οι συγκρούσεις μαίνονται για το τι και πώς πρέπει να μάθουν τα παιδιά για τη φυλή, το σεξ και το φύλο στο σχολείο, η κοινή γνώμη φαίνεται διχασμένη. Μια δημοσκόπηση στα τέλη του 2022 βρήκε ότι περισσότερο από το 70 τοις εκατό των ενηλίκων πιστεύουν ότι είναι ακατάλληλο για τους δασκάλους να συζητούν για την τρανς ταυτότητα στο νηπιαγωγείο μέχρι και την πέμπτη δημοτικού, ενώ λίγο περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες πιστεύουν επίσης ότι το θέμα είναι ακατάλληλο για τις τάξεις έξι έως οκτώ, δηλαδή τις ηλικίες που φτάνουν στα μισά του δικού μας γυμνασίου. Την ίδια στιγμή, το 77 τοις εκατό των Αμερικανών δηλώνουν ότι ανησυχούν «εξαιρετικά» ή «πολύ» από τους περιορισμούς των βιβλίων στα σχολεία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μαρτίου από το Fox News.

Η καθηγήτρια του Skidmore College, Κάθριν Γκόλντεν, η οποία διδάσκει παιδική λογοτεχνία του 19ου αιώνα, είπε ότι οι αντιρρήσεις αυξάνονται επειδή ο αριθμός των βιβλίων με πλούσια εικονογράφηση που απεικονίζουν πώς είναι να έχεις γκέι γονείς ή να είσαι τρανς έχει εκτοξευτεί.

«Τα εικονογραφημένα βιβλία αντιμετωπίζουν τώρα αυτά τα ζητήματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ», είπε. «Και η εικόνα διευκολύνει την επίθεση εναντίον της, η εικόνα διευκολύνει την κριτική, επειδή απεικονίζει κάτι που οι άνθρωποι μπορεί να θεωρήσουν απαράδεκτο».

Οι αντιρρησίες γονείς υποστηρίζουν ότι ορισμένα βιβλία με εικόνες πρέπει να απαγορευτούν για να γλυτώσουν τα παιδιά από την αβεβαιότητα, τα προβλήματα ψυχικής υγείας και τις ρατσιστικές πεποιθήσεις.

Η ανάγνωση για την ταυτότητα φύλου θα αποφέρει «κοινωνική απομόνωση, βία, υπερσεξουαλικότητα… μειωμένες οικονομικές ευκαιρίες, άγχος, κατάθλιψη, έλλειψη ταυτότητας του εαυτού μας και πολλά άλλα», έγραψε ο Σέισελ Ντράγκιτς στη Σχολική Περιφέρεια St. Johns County της Φλόριντα. Ο Ντράγκιτς, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα για σχολιασμό, είχε αντίρρηση για το « Peanut Goes for the Gold », ένα βιβλίο για ένα μη δυαδικό ινδικό χοιρίδιο του Τζόναθαν Βαν Νες, πρωταγωνιστή της σειράς του Netflix «Queer Eye».

Η Σύλβια Λούσβελτ στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έγραψε σε ένα σχόλιο ότι το «Antiracist Baby Picture Book » του Ibram X. Kendi θα πρέπει να αποσυρθεί από τα σχολεία επειδή «διδάσκει τους μικρούς μαθητές να γίνονται ρατσιστές», «λέγοντας στα μικρά παιδιά ότι πρέπει να κοιτάζουν τους άλλους μόνο με βάση στο χρώμα του δέρματος».

Η Λούσβλετ είπε σε συνέντευξή της ότι ενημερώθηκε για το «Antiracist Baby» όταν ένας φίλος βιβλιοθηκάριος στη σχολική περιφέρεια Kennewick επισήμανε την παρουσία του σε δύο δημοτικά σχολεία. Διάβασε το βιβλίο και ενοχλήθηκε, ειδικά από μια εικόνα ενός λευκού παιδιού που σκαρφαλώνει μια ολόκληρη σκάλα ενώ ένα μαύρο παιδί ανεβαίνει μια σκάλα που είναι σπασμένη στην κορυφή. Η 64χρονη Λούσβελτ, είναι συνταξιούχος, αλλά είπε ότι πέρασε περισσότερες από τρεις δεκαετίες διδάσκοντας στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού, επομένως γνωρίζει από πρώτο χέρι τι διακυβεύεται για τα παιδικά βιβλία.

«Τα παιδιά απλά πιστεύουν όλα όσα τους λες», είπε. «Αν οι δάσκαλοι σου λένε ότι μπορείς να είσαι όποιο φύλο θέλεις ή ότι είσαι κακός επειδή είσαι λευκός, τα παιδιά θα σε πιστέψουν».

Μετά τα βιβλία που απεικονίζουν ζωές της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, οι τίτλοι που προκάλεσαν τις περισσότερες αντιρρήσεις ήταν αυτοί που αφορούσαν τη φυλή ή την αστυνόμευση — ή και τα δύο.

Το είκοσι πέντε τοις εκατό των προκλήσεων κατά των εικονογραφημένων βιβλίων στόχευαν τίτλους που έχουν έγχρωμους χαρακτήρες ή παλεύουν με τον ρατσισμό.

Άλλοι λόγοι που προκάλεσαν αντιρρήσεις για τα εικονογραφημένα βιβλία ποικίλουν.

«Αυτό το βιβλίο προωθεί αρνητικά στερεότυπα για τους Μεξικανούς και την ισπανική γλώσσα», έγραψε ο καταγγέλλων. «Σε όλο το βιβλίο το -O προστίθεται στο τέλος της λέξης για να ακούγεται σαν ισπανικό», ανέφερε για ένα βιβλίο με τίτλο «I’m sweet like the Jell-O».

Ένας αντιτάχθηκε στο βιβλίο του Κόλιν Χίνσον, « Δεν θα ήθελες να γίνεις μούμια των Ίνκας!», μέρος μιας σειράς που παρουσιάζει μερικές από τις λιγότερο υπέροχες πτυχές των αρχαίων κοινωνιών.

Το βιβλίο «μιλά για τη θυσία των παιδιών… σαν να είναι «μεγάλη τιμή» το να θυσιαστείς», έγραψε ο αμφισβητίας. «Κάνει αυτά τα θέματα γοητευτικά ή προσπαθεί να τα κάνει ελκυστικά. … Εισάγει θέματα που δεν πρέπει να σκέφτονται τα παιδιά κατά τη διάρκεια του δημοτικού».

Με πληροφορίες από Washington Post