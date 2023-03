Καλιφόρνια: Σπίτια στο χείλος του γκρεμού μετά από κατολίσθηση στο Σαν Κλεμέντε

Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν κατολίσθηση στην κοινότητα Σαν Κλεμέντε της Καλιφόρνια, υποχρεώνοντας τις Αρχές να εκδώσουν εντολή εκκένωσης των σπιτιών που βρίσκονται στην άκρη της βουνοπλαγιάς.

Σε βίντεο από drone διακρίνονται ορισμένα σπίτια να βρίσκονται κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού. Μια πισίνα «κρέμεται» κατά το ήμισυ στο κενό, ενώ έπιπλα κήπου και γλάστρες έχουν πέσει από ύψος πολλών μέτρων.

Four cliffside buildings on Buena Vista Street were evacuated in #SanClemente after a landslide this morning. Officials say the land is still moving and four structures are yellow tagged. Water is being pumped out of a pool to keep it from collapsing. @kcalnews #cawx #OCFA pic.twitter.com/JtDpUjbmZO