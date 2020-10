Πέντε παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα τραυματίστηκαν, μετά από επίθεση σε σχολείο στην πόλη Κούμπα του Καμερούν, που αποτελεί το πεδίο αποσχιστικής δράσης, σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού και ενός περιφερειακού αξιωματούχου στο Reuters.

SAD BREAKING News:

Armed men have shot and killed five students of Mother Francisca International School in kumba southwest region of cameroon .

Where did we go wrong?