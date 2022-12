Καμπότζη: Τουλάχιστον δέκα νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και καζίνο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και καζίνο στην Παοϊπέτ, πόλη στην περιοχή των συνόρων της Καμπότζης με την Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Καμπότζης.

🚨#UPDATE: More video shows the Massive fire that broke out at the Grand Diamond City Hotel in Poipet Cambodia⁰ showing extreme damage its currently unknown how many people have died or have been injured pic.twitter.com/6Y945jYz5k