Καναδάς: Δασικές πυρκαγιές στο Κεμπέκ - Περίπου 11.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους

Ταχύτατα εξαπλώνονται τα πύρινα μέτωπα στον ανατολικό Καναδά, όπου μόνο στο Κεμπέκ υπάρχουν περισσότερες από 100 ενεργές εστίες, υποχρεώνοντας τις Αρχές να ζητήσουν χθες Παρασκευή την απομάκρυνση περίπου 11.000 κατοίκων για προληπτικούς λόγους.

Μετά τις δυτικές επαρχίες Αλμπέρτα και Σασκάτσουαν που βρέθηκαν αντιμέτωπες στις αρχές Μαΐου με τον πύρινο εφιάλτη, ήρθε η σειρά του ανατολικού τμήματος του Καναδά, ειδικότερα της Νέας Σκωτίας και του Κεμπέκ.

Από τις αρχές του έτους, περισσότερα από 27 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν στον Καναδά, οκταπλάσια έκταση σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Επί του παρόντος υπάρχουν 214 ενεργές εστίες, συμπεριλαμβανομένων 93 πυρκαγιών που μαίνονται εκτός ελέγχου σε διάφορα σημεία της καναδικής επικράτειας.

Νέες δασικές πυρκαγιές στο Κεμπέκ

Από την Πέμπτη στο Κεμπέκ ξέσπασαν πολλές νέες εστίες φωτιάς, ιδίως σε περιοχές κοντά στον ποταμό Σεν Λορέν. Το απόγευμα της Παρασκευής οι Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού για τη μεταφορά εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, τροφίμων και καυσίμων. «Τα δεδομένα αλλάζουν γρήγορα στο Κεμπέκ», εξήγησε ο βουλευτής Στεφάν Λοζόν.

«Περίπου 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους από την πλευρά του Σετ-Ιλ και άλλοι 1.000 από την πλευρά του Σαπέ», δήλωσε ο Φρανσουά Μποναρντέλ, υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της περιφερειακής κυβέρνησης του Κεμπέκ.

