Βίαιες συγκρούσεις στον Καναδά για την υποχρεωτικότητα

Συνεχίζονται οι εντάσεις στον Ουίντσορ του Καναδά και σήμερα, Κυριακή. Διαδηλωτές και αστυνομία ήρθαν σε σύγκρουση, με τις Αρχές να προχωρούν σε αδιευκρίνιστο -μέχρι στιγμής- αριθμό συλλήψεων. Οι διαμαρτυρίες κατά των υγειονομικών μέτρων έχουν δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στην κυβέρνηση του Καναδά, που μάχεται για να διατηρήσει τον έλεγχο.

Συγκεκριμένα, η καναδική αστυνομία απομάκρυνε την Κυριακή διαδηλωτές και οχήματα, που εμπόδιζαν την κυκλοφορία σε έναν ζωτικής σημασίας εμπορικό άξονα στα σύνορα με τις ΗΠΑ, προχωρώντας σε κάποιες συλλήψεις, όμως η γέφυρα Αμπάσαντορ δεν έχει ανοίξει μέχρι στιγμής.

Είχε προηγηθεί μια τεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ της καναδικής αστυνομίας και των διαδηλωτών το Σάββατο, καθώς η δικαστική εντολή και οι απειλές για συλλήψεις δεν κατάφεραν να τερματίσουν τον αποκλεισμό της γέφυρας στο Ουίντσορ, στο Οντάριο, ο οποίος εισήλθε πλέον στην έκτη ημέρα του.

