Καναδάς: Ξανά θετικός στην Covid-19 ο Τριντό - Ο Μπάιντεν δεν ήταν στενή επαφή του πρωθυπουργού, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

O πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό βρέθηκε εκ νέου θετικός στην Covid-19, χωρίς ωστόσο να έχει σοβαρά συμπτώματα, όπως τον περασμένο Ιανουάριο σύμφωνα με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα 13 Ιούνιου.

«Θα ακολουθήσω τις συστάσεις της δημόσιας υγείας και θα απομονωθώ. Είμαι καλά, και αυτό χάρη στα εμβόλιά μου», εξήγησε σε μήνυμά του Twitter ο αρχηγός της καναδικής κυβέρνησης που ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στο Λος Άντζελες, για τη σύνοδο κορυφής της Αμερικής, μαζί με άλλους 20 ηγέτες της αμερικανικής ηπείρου προκειμένου να συζητήσουν θέματα που επηρεάζουν τις χώρες τους, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης.

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.