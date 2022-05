Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό θέλει να απαγορευθούν τα πιστόλια

Σχέδιο για να «αναστολή σε εθνικό επίπεδο κατοχής πυροβόλων όπλων χειρός» ανακοίνωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό τη Δευτέρα με αφορμή τη σειρά των πρόσφατων σφαγών με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις γειτονικές ΗΠΑ.

Το σχέδιο αυτό ωστόσο, θα χρειαστεί να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, όπου το Φιλελεύθερο κόμμα του Τριντό μειοψηφεί.

«Θα καταθέσουμε σχέδιο νόμου για να εφαρμοστεί πάγωμα σε εθνικό επίπεδο στην κατοχή πιστολιών» είπε ο καναδός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, πλαισιωμένος από ειδικά προσκεκλημένους για την περίσταση συγγενείς θυμάτων επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

«Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον εφικτό να αγοράζονται, να πωλούνται, να μεταφέρονται ή να εισάγονται πιστόλια οπουδήποτε στον Καναδά», συνόψισε.

Ήδη, στον Καναδά έχουν απαγορευτεί κάπου 1.500 μοντέλα πυροβόλων όπλων στρατιωτικού τύπου, έπειτα από τη σφαγή του Απριλίου του 2020 – τη χειρότερη στην ιστορία της χώρας της βόρειας Αμερικής – στη Νέα Σκοτία (23 νεκροί).

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Μάρκο Μεντιτσίνο υπολογίζει, ότι στη χώρα κυκλοφορούν περίπου ένα εκατομμύριο πιστόλια, πολλά από τα οποία έχουν εισαχθεί παράνομα από τις ΗΠΑ.

«Η βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι περίπλοκο πρόβλημα», δήλωσε ο Τριντό όμως, «σε τελευταία ανάλυση, ο υπολογισμός είναι στην πραγματικότητα πολύ απλός: όσο λιγότερα όπλα υπάρχουν στις κοινότητές μας, τόσο πιο ασφαλής είναι ο καθένας μας».

Η ανακοίνωση του Τριντό έγινε περίπου μία εβδομάδα μετά τη σφαγή σε πρωτοβάθμιο σχολείο στη μικρή πόλη Ουβάλντε, στην πολιτεία Τέξας του αμερικανικού νότου, όπου 19 παιδιά ηλικίας 9 ως 11 ετών και δύο δασκάλες σκοτώθηκαν από τις σφαίρες εφήβου που είχε αγοράσει –νόμιμα– τουφέκι εφόδου.

Το καναδικό σχέδιο νόμου θα προβλέπει επίσης, να απαγορεύεται η χορήγηση άδειας οπλοφορίας σε οποιονδήποτε έχει εμπλακεί σε επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και να γίνουν βαρύτερες οι ποινές για την παράνομη διακίνηση όπλων. Ακόμη, θα ορίζει πως οι γεμιστήρες τουφεκιών δεν θα επιτρέπεται να χωρούν περισσότερες από πέντε σφαίρες.

In case you missed it: We introduced legislation earlier today that, if passed in Parliament, will further strengthen Canada’s gun control laws. For more on what that means and why we’re taking these steps, watch this video and click this link: https://t.co/BYcdjI2mHe pic.twitter.com/2slVfkm6gY