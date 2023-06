Καναδάς: Ο Τριντό συζήτησε για την κατάσταση στη Ρωσία με τον Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συζήτησε για την κατάσταση ασφαλείας στη Ρωσία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Βολοντίμιρ, ο Καναδάς έχει δεσμευτεί να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας και να προμηθεύει τους Ουκρανούς με την υποστήριξη που χρειάζονται", έγραψε ο Τριντό σε μήνυμά του στο Twitter.

I spoke with President @ZelenskyyUa today. We discussed the security situation in Russia, the resilience of the Ukrainian people, and the importance of continued support. Volodymyr, Canada is committed to standing with Ukraine and providing Ukrainians with the support they need.